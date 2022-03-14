الخارجية الأذربيجانية تعلن المبادئ الأساسية لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

باكو، 14 مارس (أذرتاج)

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبداللايفا ان وزير الخارجية جيهون بايراموف تحدث اثناء كلمة ألقاها في منتدى انطاليا الدبلوماسي عن مساعي اذربيجانية لإحلال السلام في مرحلة ما بعد النزاع. رغم الخطوات التي اتخذتها أذربيجان لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، والتصريحات على اعلى مستوى، عن استعداد أذربيجان للتوقيع على اتفاقية سلام مع أرمينيا، لم ترد أرمينيا بالمثل على كل هذا خلال الفترة الماضية. كما أعلن مسبقا، سلمت أذربيجان، قبل عدة أيام، ذلك عن طريق الوسطاء، أرمينيا مقترحا جديدا حول المبادئ الأساسية لإقامة علاقات بين الدولتين. وهذه هي 5 مبادئ أساسية لتطبيع العلاقات بين الدولتين:

- تعترف الدولتان بشكل متبادل سيادة بعضهما بعضا ووحدة اراضيهما وسلامة حدودهما المتعارف دوليا واستقلالهما السياسي؛

- تؤكد الدولتان بشكل متبادل عدم وجود مطامعهما على أراضي بعضهما بعضا، وتتعهدان تعهدا قانونيا بعدم تقديم أي ادعاء على اراضيهما فيما بعد؛

تتجنب الدولتان من تهديد امن بعضهما البعض في العلاقات بين الدولتين، واستخدام القوة والتهديد ضد استقلالهما السياسي ووحدة أراضيهما، كذلك الأمور الأخرى التي تعارض اهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة؛

تقوم الدولتان بترسيم وتخطيط حدودهما وتقيمان علاقات دبلوماسية بينهما؛

- تفتح الدولتان طرق النقل والمواصلات، وتنشئان مواصلات أخرى ذات الصلة وتتعاونان في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ان كلتا الدولتين يمكنهما اجراء المفاوضات المكثفة والجوهرية والمثمرة على أساس هذه المبادئ الأساسية فتنجزان اتفاقية السلام الثنائي.