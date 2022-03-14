رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 14 مارس، أذرتاج

اتصل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل 14 مارس اليوم هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وخلال المكالمة الهاتفية نوقشت الفترة ما بعد النزاع في جنوب القوقاز واتصالات بين أرمينيا وأذربيجان وعملية تطبيع ومن ضمنها شؤون فتح الاتصالات وإعادة ترسيم الحدود.

قدم رئيس الدولة شكره الى الرئيس شارل ميشيل على جهوده التي يبذلها من اجل تطبيع علاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وذكر الرئيس شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يستمر دعمه للاستقرار والسلام والازدهار في جنوب القوقاز.

كما بحث الطرفان خلال المكالمة الهاتفية تطور الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وشؤون تأثيرها المحتملة على الأمن الإقليمي في جنوب القوقاز.