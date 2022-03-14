أذربيجان: 53 إصابة و7 وفيات من كورونا في 14 مارس

باكو، 14 مارس، (أذرتاج)

سجلت إصابة 53 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 168 مصاب وتوفي 7 مصابين بالفيروس خلال 14 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 790 ألف و820 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 779 ألف و585 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و618 مريض منهم ويستمر علاج ألف و617 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير ألفين و437 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و635 ألف و319 فحص طبي.