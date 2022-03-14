أذربيجان: تطعيم 13 مليونا و263 ألف و773 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 14 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 27 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصا تلقى الجرعات ضمن المرحلة الاولى و5 أشخاص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 20 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و263 ألف و773 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و314 ألف و247 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و803 ألف و747 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و926 ألف و687 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 219 ألف و92.