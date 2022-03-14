باكو، 14 مارس (أذرتاج)

تبدي وسائل إعلام العالم الإسلامي اهتماما حساسا خاصا لنشر المعلومات عن الانتصار الاذربيجاني في الحرب الوطنية، والهمجية التي قد ارتكبتها أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية خلال احتلالها خلال 30 عاما مضى، واعمال إعادة الإعمار والبناء الواسعة النطاق الجارية في تلك الأراضي المحررة.

قيلت هذه الآراء في لقاء جمع رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف بأعضاء الوفد الإعلامي العربي الذي يزور البلد حاليا.

قال اصلان اصلانوف ان أذرتاج تتعاون بشكل وثيق مع العديد من وسائل الاعلام في العالم العربي مشيرا الى انها قدمت لأذربيجان دعما إعلاميا مكثفا أيام الحرب من خلال نشر معلومات دقيقة وغير منحازة عن الموقف العادل لأذربيجان. أضاف اصلانوف: "حققت أذربيجان انتصارا في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما، تحت قيادة الرئيس القائد العام إلهام علييف. كان العمل الإعلامي جاريا ومستمرا بشكل جاد في هذه الأيام. وأذرتاج نشرت بدعم من وكالات الانباء الشريكة والهيئات الإعلامية المعلومات الدقيقة عن الحرب والاعمال الوحشية الارمينية أيام الحرب. وكالتنا عضو في المكتب التنفيذي لاتحاد وكالات انباء البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (يونا) وتتعاون عن كثب مع العديد من وسائل الاعلام الأعضاء."

قيل ان أذرتاج ويونا تقومان بالتشاور عن كثب لتوسيع العلاقات الثنائية وكذلك لتحسين عمل المنظمة.

وقال الأستاذ الدكتور العراقي معتز محي عبد الحميد إنهم يفرحون بانتصار أذربيجان في الحرب الوطنية، وأشار إلى أنه نشرت كثيرا من المقالات التي تسلط الضوء على قضية قره باغ في وسائل الإعلام العراقية، مضيفًا أنه نشر أيضًا بعض الكتب حول نفس الموضوع. وفي إشارة إلى زيارته للأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، قال الدكتور معتز محي عبد الحميد إنه اندهش من حجم الدمار الذي سببته أرمينيا معربا عن سروره من بدء إعادة الحياة الى تلك الأراضي المحررة وقال انه سيكتب الى كل انطباعاته هذه في مقالاته المقبلة.

قال رئيس تحرير بوابة "الدبلوماسي" الاخبارية المصرية أشرف أبو عرفة إن بوابتهما الإخبارية تتعاون مع أذرتاج منذ عدة سنوات. وقال: "قبل الحرب وخلالها كنا نتلقى أخبارًا عن أذربيجان من وكالة أنباء أذرتاج التي كانت تنقل هذه الأخبار على الفور إلى المجتمع الدولي".

قال يونس عنايت مدير العلاقات والتطوير الاستراتيجي في اتحاد "يونا" ان بين يونا واذرتاج علاقات تعاون وثيق. أضاف أن اتحاد يونا سيواصل تقديم الدعم الإعلامي لأذربيجان. وفي حديثه عن تحسين الأداء والنشاط المستقبلي للاتحاد، قال عنايت إنهم في الاتحاد مهتمون بإجراء تبادل الآراء المفصل مع أذرتاج في هذا الصدد.

أكد الضيف من وكالة المغرب العربي للانباء (ماب) خالد الحراك على أهمية تنظيم أنشطة مشتركة لتعزيز العلاقات بين الوكالتين الصديقتين، مشيرا إلى أن أذرتاج عضو المجلس العالمي لوكالات الأنباء (ناكو) ، هي واحدة من الوكالات الداعمة للقرار عن استضافة المغرب المؤتمر العالمي السابع لوكالات الأنباء.