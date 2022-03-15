البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 15 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0156
أورو EUR 1 1.8669
دولار أسترالي AUD 1 1.2214
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.332
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1126
كرون دنماركي DKK 1 0.2509
لاري جورجي GEL 1 0.5263
روبي هندي INR 1 0.0223
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172
دولار كندا CAD 1 1.3256
دينار الكويت KWD 1 5.5896
رينجيت ماليزي MYR 1 0.404
بيسو المكسيك MXN 1 0.0813
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0923
كرون النرويج NOK 1 0.1882
زلوتي بولندا PLN 1 0.3937
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0033
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0163
روبل روسي RUB 1 0.0142
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3426
دولار سنغافورة SGD 1 1.2447
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1403
دولار تايوان TWD 1 0.0595
ليرة تركيا TRY 1 0.1147
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1461
كرون التشيك CZK 1 0.0752
يوان الصين CNY 1 0.2667
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2171
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5184
كرون السويد SEK 1 0.1776
فرنك سويسرا CHF 1 1.8098
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.137
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4364
بيسو تشيلي CLP 100 0.2091
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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