باكو، 15 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 مارس آذار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0156 أورو EUR 1 1.8669 دولار أسترالي AUD 1 1.2214 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.332 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1126 كرون دنماركي DKK 1 0.2509 لاري جورجي GEL 1 0.5263 روبي هندي INR 1 0.0223 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172 دولار كندا CAD 1 1.3256 دينار الكويت KWD 1 5.5896 رينجيت ماليزي MYR 1 0.404 بيسو المكسيك MXN 1 0.0813 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0923 كرون النرويج NOK 1 0.1882 زلوتي بولندا PLN 1 0.3937 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0033 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0163 روبل روسي RUB 1 0.0142 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3426 دولار سنغافورة SGD 1 1.2447 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1403 دولار تايوان TWD 1 0.0595 ليرة تركيا TRY 1 0.1147 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1461 كرون التشيك CZK 1 0.0752 يوان الصين CNY 1 0.2667 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2171 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5184 كرون السويد SEK 1 0.1776 فرنك سويسرا CHF 1 1.8098 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.137 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4364 بيسو تشيلي CLP 100 0.2091 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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