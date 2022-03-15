  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٣]

    باكو، 15 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0156

    أورو EUR 1 1.8669

    دولار أسترالي AUD 1 1.2214

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.332

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1126

    كرون دنماركي DKK 1 0.2509

    لاري جورجي GEL 1 0.5263

    روبي هندي INR 1 0.0223

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172

    دولار كندا CAD 1 1.3256

    دينار الكويت KWD 1 5.5896

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.404

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0813

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0923

    كرون النرويج NOK 1 0.1882

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3937

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0033

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0163

    روبل روسي RUB 1 0.0142

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3426

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2447

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1403

    دولار تايوان TWD 1 0.0595

    ليرة تركيا TRY 1 0.1147

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1461

    كرون التشيك CZK 1 0.0752

    يوان الصين CNY 1 0.2667

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2171

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5184

    كرون السويد SEK 1 0.1776

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8098

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.137

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4364

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2091

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٣]
    أذربيجان أكبر مورد للكهرباء في جورجيا
    ١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
    كوبيا تتعاون مع منظمة الصناعات الصغيرة والمجمعات الصناعية الإيرانية
    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم