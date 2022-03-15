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    سياسة


    وزارة الخارجية: إجلاء 7500 أذربيجاني من أوكرانيا حتى الآن

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٢]

    باكو، 15 مارس، (أذرتاج)

    يستمر إجلاء المواطنين الأذربيجانيين وافراد اسرهم في أوكرانيا إلى الوطن عبر أراضي البلدان المجاورة بسبب الوضع في أوكرانيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه تم إجلاء 7500 مواطن الى أذربيجان حتى 14 مارس.

    وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم عن طريق الرحلات الجوية المستأجرة نحو 3000 شخص وعن طريق البر 4500 شخص.

    نظمت الحكومة الأذربيجانية 15 رحلة طيران مستأجرة لإجلاء مواطنيها من أراضي رومانيا وبولندا (مدن ياسي وبوخارست وكاتوفيتشي) حتى الآن. يستمر إجلاء المواطنين الاذربيجانيين عن طريق رحلات جوية مستأجرة وحافلات (عبر أراضي البلدان المجاورة).

    يتم إجلاء المواطنين الاذربيجانيين الذين يعيشون بشكل دائم ويتواجدون بشكل مؤقت في أي مكان داخل أوكرانيا إلى أذربيجان بسبب الوضع في هذا البلد، وكذلك على نفقتهم الخاصة.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الخارجية: إجلاء 7500 أذربيجاني من أوكرانيا حتى الآن
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