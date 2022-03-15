رئيس الوزراء: تبادل البلد التجاري الخارجي وصل الى ما يقرب من 6ر35 مليار دولار خلال 2021م

باكو، 15 مارس، أذرتاج

قال رئيس الوزراء علي أسدوف في كلمة ألقاها خلال مناقشة تقرير سنوي حول فعاليات مجلس الوزراء الأذربيجاني عام 2021م في اجتماع المجلس الوطني 15 مارس اليوم إن تبادل البلد التجاري الخارجي خلال 2021م وصل الى ما يقرب من 6ر35 مليار دولار فيما تجاوز الفائض الإيجابي للتجارة عن 1ر12 مليار دولار حيث ارتفع التبادل التجاري الخارجي قياسا الى 2020م بنسبة 9ر46 في المائة بالأسعار الفعلية.

وأضاف رئيس الوزراء أن نمو الصادرات الحقيقي كان 17 في المائة والاستيراد انخفض بنسبة 10 في المائة. كما شكلت الصادرات غير النفطية 7ر2 ملياري دولار.

وأشار الى تجاوز جني الضرائب ورسوم الجمارك خلال العام الماضي عما كان متوقعا قدر 7ر1 مليار دولار وهذه الأموال موجهة الى زيادة النفقات الاجتماعية من ميزانية الدولة لعام 2022م كما ذكره الرئيس.