باكو، 15 مارس (أذرتاج) أقيم اليوم في 15 مارس في قصر جولستان حفل إرساء حجر الأساس لمحطة قراداغ للطاقة الشمسية بقوة 230 ميجاوات، التي ستنشئها شركة "مصدر" الإماراتية. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر الحفل. ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الحفل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرساء حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية في قراداغ (يتم تحديثه)

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