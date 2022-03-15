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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]

    باكو، 15 مارس، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي
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