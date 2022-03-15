باكو، 15 مارس، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي

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