زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات 7.4 في المائة خلال شهرين

باكو، 15 مارس، (أذرتاج)

قالت هيئة الإحصاء إن مؤسسات المعلومات والاتصالات قدمت خلال شهري يناير - فبراير للعام الحالي خدمات بقيمة 381.3 مليون مانات واستهلك 7.4 في المائة منها من جانب الأهالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الهيئة أن 42 في المائة من الأرباح من الخدمات أو 160 مليون مانات تشكلت في مجال الاتصالات الخلوية.