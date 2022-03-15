رئيس الوزراء: اجلاء 9246 شخص الى البلد من أوكرانيا الى اليوم
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
باكو، 15 مارس، أذرتاج
قال رئيس الوزراء علي أسدوف في كلمة ألقاها خلال مناقشة تقرير سنوي حول فعاليات مجلس الوزراء الأذربيجاني عام 2021م في اجتماع المجلس الوطني 15 مارس اليوم إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وكذلك الاحداث الجارية في المنطقة تؤثر على البلد أيضا وبالتالي يرتكز الاهتمام والدقة على اجلاء مواطنينا وأبناء جلدتنا المقيمين في أوكرانيا وفي الوقت ذاته ضمان أمنهم.
وابلغ رئيس الوزراء أن 9246 شخص أجلوا الى البلد الى اليوم منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [٢١:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٠٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٩]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥١]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك