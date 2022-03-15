رئيس الوزراء: ستون في المائة من التضخم المالي العام من حصة التضخم المالي الغذائي

باكو، 15 مارس، أذرتاج

قال رئيس الوزراء علي أسدوف في كلمة ألقاها خلال مناقشة تقرير سنوي حول فعاليات مجلس الوزراء الأذربيجاني عام 2021م في اجتماع المجلس الوطني 15 مارس اليوم إن العوامل الخارجية للتضخم المالي خلال عام 2021م قد تفعلت تفعلا كثيرا وكان تأثير التضخم المالي الغذائي الخارجي الأصل في أذربيجان كثيرا جدا وليس من باب الصدفة أن التضخم المالي السنوي المتوسط في البلد خلال 2021م كان 7ر6 في المائة قياسا الى العام السابق وأما التضخم المالي للأشهر الاثني عشر شهرا فبنسبة 12 في المائة وجاءت 60 في المائة من التضخم المالي العام من حصة التضخم المالي الغذائي.

وقال إن السياسة المناهضة للتضخم المالي تكتسي بأهمية بالغة وهي في الوقت الحاضر احدى الجوانب المهمة لسياسة الحكومة الاقتصادية حيث تستهدف التدابير المضادة للتضخم المالي الى تقليل تأثير التضخم المالي على فعاليات الأعمال ورفاهية الأهالي الاجتماعية.