رئيس الوزراء: احتياطي أذربيجان من النقد الأجنبي يتجاوز 53 مليار دولار

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

يتجاوز احتياطي أذربيجان من النقد الأجنبي 53 مليار دولار بعد زيادته حوالي 2.5 مليار دولار امريكي، وهذا اكثر من 7 مرات (7.4) من الديون الأجنبية المباشرة للدولة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء علي أسدوف اثناء مناقشة تقرير حول نشاط مجلس الوزراء عام 2021 في المجلس الوطني في 15 مارس.

قال رئيس الوزراء ان حجم الديون الخارجية المباشرة للدولة كان 7.4 مليار دولار امريكي في نهاية العام 2021 وانخفض بقدر 707 مليون دولار أي بنسبة 8.7 في المائة بالمقارنة مع نتائج نهاية العام 2020. تشكل الديون الخارجية المباشرة للدولة 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان حجم إيرادات ميزانية الدولة لعام 2021 26.4 مليار مانات مقابل التنبؤ بـ25.4 مليار مانات وهذا زيادة بنسبة 3.8 في المائة.