أذربيجان: 142 إصابة و9 وفيات من كورونا في 15 مارس

باكو، 15 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 142 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 243 مصاب وتوفي 9 مصابين بالفيروس خلال 15 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 790 ألف و962 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 779 ألف و828 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و627 مريض منهم ويستمر علاج 1507 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5454 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و640 ألف و773 فحص طبي.