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    أذربيجان: تطعيم 22 ألفا و591 جرعة من لقاح كورونا في 15 مارس

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]

    باكو، 15 مارس، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 22 ألفا و591 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 1152 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1847 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 18 ألفا و460 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و286 ألف و364 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و315 ألف و399 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و805 ألف و594 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و945 ألف و147 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 220 ألف و224.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 22 ألفا و591 جرعة من لقاح كورونا في 15 مارس
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