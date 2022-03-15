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    غابالا الرديف يتغلب على صبائل الرديف 4-0

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:١٨]

    غابالا، 15 مارس، أذرتاج

    تغلب غابالا الرديف على صبائل الرديف ضيفه بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    ونظمت المباراة رقم 104 لدى ملعب غابالا المركزي بقيادة الحكم حمزة زاده أمام 30 مشجعا.

    وسجل أهداف صاحب الأرض مرسلوف د28 ورامن د51 ومحراج د80 وأكانديه د86.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و6 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبين من الضيف بالبطاقة الحمراء د73 ود83.

    وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :غابالا الرديف يتغلب على صبائل الرديف 4-0
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