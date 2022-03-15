سومقايت، 15 مارس، أذرتاج خسر سومقايت الرديف أمام نفطجي الرديف ضيفه بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. ونظمت المباراة رقم 103 لدى الملعب الاحتياطي بملعب كابتال بنك أرينا في سومقايت بقيادة الحكم حسنلي أمام 50 مشجعا. وسجل هدفي صاحب الأرض علييف د13 وسليمانلي د73 واهداف الضيف اقاداداش د30 وسمير د32 وأمين د88. وعاقب الحكم 4 لاعبين من سومقايت الرديف و5 لاعبين من نفطجي الرديف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الثاني و7 دقائق الى الفترة الأولى.

AZERTAG.AZ : سومقايت الرديف يخسر أمام نفطجي الرديف ضيفه 2-3

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