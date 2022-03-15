رئيس رومانيا يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 15 مارس، أذرتاج

اتصل رئيس رومانيا كلاؤس يوهانيس برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا 15 مارس.

وجرى خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول توسيع العلاقات الثنائية. واشير الى الاحتفال هذا العام بالذكرى السنوية الـ30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين رومانيا وأذربيجان والى تطور العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية على أرضية شراكة استراتيجية.

ونوقشت خلال المكالمة الهاتفية آفاق التعاون في مجال الطاقة ومسائل تصدير الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية من أذربيجان في ضمان أمن الطاقة وتنويع التزويد بالطاقة في رومانيا.

كما تبادل الطرفان خلال المكالمة الهاتفية وجهات نظر حول الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.