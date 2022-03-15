مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان وتركمانستان

باكو، 15 مارس، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية 15 مارس بين رئيسي جمهورية أذربيجان إلهام علييف وتركمانستان قربانقولو بردي محمدوف.

وخلال المكالمة الهاتفية عبر الرئيسان الأذربيجاني والتركمانستاني عن ارتياحهما من رقي علاقات الصداقة والاخوة بين البلدين الى مستوى عال فيما ذكر الرئيسان بمشاعر اليقين أن هذه العلاقات ستواصل تطورها في جميع المجالات. وأعرِب عن الشكر المتبادل على تطوير التعاون في جميع المجالات تطويرا ناجحا بفضل جهود الرئيسين المشتركة.

تبودلت خلال المكالمة الهاتفية وجهات نظر حول مسائل التعاون في مجالات النقل والطاقة والإنسانية وغيرها على أرضية علاقات الصداقة والاخوة بين أذربيجان وتركمانستان.

هنأ رئيس الدولة سردار بردي محمدوف الذي انضم بعد ذلك الى المكالمة الهاتفية بمناسبة انتخابه لمنصب رئيس تركمانستان متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة. وعبر رئيس الدولة عن يقينه من استمرار تطور العلاقات بين أذربيجان وتركمانستان.

ورفع رئيس تركمانستان المنتخب حديثا سردار بردي محمدوف الشكر على التهاني لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.