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    حكمت حاجييف: صحفيون من بلدان التعاون الإسلامي شاهدوا مدى الوحشية التي تعرضت لها الآثار في اغدام وشوشا

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:١٩]

    باكو، 16 مارس (أذرتاج)

    التقى مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي حكمت حاجييف مع مجموعة من الصحفيين من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الحساب الرسمي لحكمت حاجييف في تويتر قوله: "مسرورون للقاء مع مجموعة من الصحفيين من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. زاروا مدينتي اغدام وشوشا المحررتين من الاحتلال حيث شاهدوا مدى الوحشية واعمال النهب التي تعرضت لها اكثر من 60 مسجدا ومبنى ثقافيا ودينيا آخر."

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: صحفيون من بلدان التعاون الإسلامي شاهدوا مدى الوحشية التي تعرضت لها الآثار في اغدام وشوشا
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