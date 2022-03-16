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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم ثلاثاء التراب

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٢]

    باكو، 16 مارس، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام بمناسبة يوم ثلاثاء التراب من احتفاليات قبل عيد نيروز عيد الربيع.

    أفادت وكالة اذرتاج انها كتبت في تدوينتها: "يعطي يوم ثلاثاء التراب الفرح والبركة والازدهار إلى كل منزل وبيت".

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم ثلاثاء التراب
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    النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم ثلاثاء التراب