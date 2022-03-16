النائبة الأولى للرئيس تكتب عن يوم ثلاثاء التراب

باكو، 16 مارس، (أذرتاج)

كتبت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على انستغرام بمناسبة يوم ثلاثاء التراب من احتفاليات قبل عيد نيروز عيد الربيع.

أفادت وكالة اذرتاج انها كتبت في تدوينتها: "يعطي يوم ثلاثاء التراب الفرح والبركة والازدهار إلى كل منزل وبيت".