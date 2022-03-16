  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية الأمريكي بلينكين يتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 16 مارس (أذرتاج)

    اتصل وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكين هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 15 مارس.

    أجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بفترة ما بعد النزاع في منطقة جنوب القوقاز وعملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان.

    كذلك نوقشت اثناء المحادثة الهاتفية مسائل الامن الإقليمي.

    أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين عن شكره لأذربيجان على تقديمها المساعدات الإنسانية الى أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأمريكي بلينكين يتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]
    مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان ونردلاند
    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:١٩]
    حكمت حاجييف: صحفيون من بلدان التعاون الإسلامي شاهدوا مدى الوحشية التي تعرضت لها الآثار في اغدام وشوشا
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
    رئيس الوزراء: اجلاء 9246 شخص الى البلد من أوكرانيا الى اليوم
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
    رئيس الوزراء: تبادل البلد التجاري الخارجي وصل الى ما يقرب من 6ر35 مليار دولار خلال 2021م