وزير الخارجية الأمريكي بلينكين يتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٥]
باكو، 16 مارس (أذرتاج)
اتصل وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكين هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 15 مارس.
أجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بفترة ما بعد النزاع في منطقة جنوب القوقاز وعملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان.
كذلك نوقشت اثناء المحادثة الهاتفية مسائل الامن الإقليمي.
أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين عن شكره لأذربيجان على تقديمها المساعدات الإنسانية الى أوكرانيا.
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