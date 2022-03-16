باكو، 16 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس آذار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0156 أورو EUR 1 1.8646 دولار أسترالي AUD 1 1.2253 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3292 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1124 كرون دنماركي DKK 1 0.2506 لاري جورجي GEL 1 0.5263 روبي هندي INR 1 0.0222 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173 دولار كندا CAD 1 1.333 دينار الكويت KWD 1 5.5892 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4048 بيسو المكسيك MXN 1 0.0817 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0922 كرون النرويج NOK 1 0.189 زلوتي بولندا PLN 1 0.3961 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0033 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0165 روبل روسي RUB 1 0.0155 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3449 دولار سنغافورة SGD 1 1.2462 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1402 دولار تايوان TWD 1 0.0594 ليرة تركيا TRY 1 0.1157 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151 كرون التشيك CZK 1 0.0751 يوان الصين CNY 1 0.2673 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2188 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.52 كرون السويد SEK 1 0.1769 فرنك سويسرا CHF 1 1.8082 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.137 ليرة لبنان LBP 100 0.1128 ين اليابان JPY 100 1.4378 بيسو تشيلي CLP 100 0.2095 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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