البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0156
أورو EUR 1 1.8646
دولار أسترالي AUD 1 1.2253
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3292
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1124
كرون دنماركي DKK 1 0.2506
لاري جورجي GEL 1 0.5263
روبي هندي INR 1 0.0222
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173
دولار كندا CAD 1 1.333
دينار الكويت KWD 1 5.5892
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4048
بيسو المكسيك MXN 1 0.0817
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0922
كرون النرويج NOK 1 0.189
زلوتي بولندا PLN 1 0.3961
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0033
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0165
روبل روسي RUB 1 0.0155
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3449
دولار سنغافورة SGD 1 1.2462
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1402
دولار تايوان TWD 1 0.0594
ليرة تركيا TRY 1 0.1157
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151
كرون التشيك CZK 1 0.0751
يوان الصين CNY 1 0.2673
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2188
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.52
كرون السويد SEK 1 0.1769
فرنك سويسرا CHF 1 1.8082
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.137
ليرة لبنان LBP 100 0.1128
ين اليابان JPY 100 1.4378
بيسو تشيلي CLP 100 0.2095
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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