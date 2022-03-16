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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٩]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0156

    أورو EUR 1 1.8646

    دولار أسترالي AUD 1 1.2253

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3292

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1124

    كرون دنماركي DKK 1 0.2506

    لاري جورجي GEL 1 0.5263

    روبي هندي INR 1 0.0222

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2173

    دولار كندا CAD 1 1.333

    دينار الكويت KWD 1 5.5892

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4048

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0817

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0922

    كرون النرويج NOK 1 0.189

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3961

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0033

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0165

    روبل روسي RUB 1 0.0155

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3449

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2462

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1402

    دولار تايوان TWD 1 0.0594

    ليرة تركيا TRY 1 0.1157

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151

    كرون التشيك CZK 1 0.0751

    يوان الصين CNY 1 0.2673

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2188

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.52

    كرون السويد SEK 1 0.1769

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8082

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.137

    ليرة لبنان LBP 100 0.1128

    ين اليابان JPY 100 1.4378

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2095

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0155

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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