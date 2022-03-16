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    مناقشة موضوع التطرف الديني في طاووس

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٦]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    جرت مناقشات في موضوع "دور التعليم في مكافحة الجذرية والتطرفية الدينية" بتنظيم مشترك عن فرع منطقة طاووس لهيئة الدولة لشؤون المؤسسات الدينية وإدارة محافظة طاووس للشباب والرياضة لدى مركز حيدر علييف 15 مارس.

    قالت الهيئة في بيان أن المناقشات أحاطت مختلف جوانب الموضوع الملح فيما أشار ناطقون الى أن أهمية التعليم والتثقيف في مكافحة الجذرية الدينية كبيرة جدا.

    وأكدوا على أن المجتمعات ذات التعليم العالي يقل فيها عدد شباب يميلون الى التطرف الديني.

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