مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان ونردلاند

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

أجريت في 15 مارس مشاورات سياسية جديدة بين وزارتي خارجية أذربيجان وندرلاند.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوفد الاذربيجاني رأسه نائب وزير الخارجية خالاف خالافوف بينما رأس الوفد الندرلاندي المدير العام في الشئون السياسية لدى وزارة الخارجية تهيج فان ادير بلاس.

اثناء المشاورات، قيل ان أذربيجان وندرلاند تحتفلان في ابريل هذا العام بذكرى مرور 30 عاما على انشاء علاقات دبلوماسية بينهما، اشير الى تطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، منها في السياسة والثقافة والمجال الإنساني. تم تحليل الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين واجري تبادل الآراء حول آفاق التعاون. كما ذكر الطرفان وجود إمكانيات واسعة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

شدد الطرفان على أهمية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية معربين عن حرصهما على مواصلة التعاون السياسي في هذا السياق.

أحاط خالاف خالافوف الجانب الندرلاندي علما بالحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما والوضع الأخير في المنطقة بعد توقيع البيانين الثلاثيين، وحجم الدمار وأعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال.

ثم، اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومسائل الامنين الإقليمي والدولي والوضع في أوكرانيا.

التقى خالافوف خلال الزيارة مع رئيس اللجنة الدائمة للشئون الخارجية والدفاع ودعم التنمية لدى مجلس الشيوخ الندرلاندي ارنست باستيان فون ابيلدورن وناقشا آفاق تطوير العلاقات بين البلدين.