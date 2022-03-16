  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان ونردلاند

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]

    باكو، 16 مارس (أذرتاج)

    أجريت في 15 مارس مشاورات سياسية جديدة بين وزارتي خارجية أذربيجان وندرلاند.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوفد الاذربيجاني رأسه نائب وزير الخارجية خالاف خالافوف بينما رأس الوفد الندرلاندي المدير العام في الشئون السياسية لدى وزارة الخارجية تهيج فان ادير بلاس.

    اثناء المشاورات، قيل ان أذربيجان وندرلاند تحتفلان في ابريل هذا العام بذكرى مرور 30 عاما على انشاء علاقات دبلوماسية بينهما، اشير الى تطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، منها في السياسة والثقافة والمجال الإنساني. تم تحليل الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين واجري تبادل الآراء حول آفاق التعاون. كما ذكر الطرفان وجود إمكانيات واسعة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

    شدد الطرفان على أهمية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية معربين عن حرصهما على مواصلة التعاون السياسي في هذا السياق.

    أحاط خالاف خالافوف الجانب الندرلاندي علما بالحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما والوضع الأخير في المنطقة بعد توقيع البيانين الثلاثيين، وحجم الدمار وأعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال.

    ثم، اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومسائل الامنين الإقليمي والدولي والوضع في أوكرانيا.

    التقى خالافوف خلال الزيارة مع رئيس اللجنة الدائمة للشئون الخارجية والدفاع ودعم التنمية لدى مجلس الشيوخ الندرلاندي ارنست باستيان فون ابيلدورن وناقشا آفاق تطوير العلاقات بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان ونردلاند
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٥‎]
    وزير الخارجية الأمريكي بلينكين يتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا
    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:١٩]
    حكمت حاجييف: صحفيون من بلدان التعاون الإسلامي شاهدوا مدى الوحشية التي تعرضت لها الآثار في اغدام وشوشا
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
    رئيس الوزراء: اجلاء 9246 شخص الى البلد من أوكرانيا الى اليوم
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
    رئيس الوزراء: تبادل البلد التجاري الخارجي وصل الى ما يقرب من 6ر35 مليار دولار خلال 2021م
    مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان ونردلاند