عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و160 ألف و648 نسمة

باكو، 16 مارس، (اذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 4 آلاف و282 شخص أو 0.04 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و160 ألف و648 نسمة حتى الأول من شهر فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 52.9 في المائة من السكان في المدن و47.1 في المائة بالقرى ومنهم 50 في المائة هم الذكور و50 في المائة هن الإناث.