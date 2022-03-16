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    سوء ظروف الطقس يزيد من صعوبات حركة المرور في الطرق الواصلة الى إسماعيلي وشاماخي وأقصو – صور

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]

    إسماعيلي، 16 مارس، أذرتاج

    زاد سوء ظروف الطقس من صعوبات في حركة المرور على الطرق الواصلة الى إسماعيلي وشاماخي وأقصو.

    واستمرار تساقط الثلج على المنطقة علاوة على تخييم الأراضي موجة من الضباب حينا لآخر ضاعف صعوبة حركة المرور فيها.

    وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تجمد الطرق في المنطقة بدء من مساء اليوم.

    AZERTAG.AZ :سوء ظروف الطقس يزيد من صعوبات حركة المرور في الطرق الواصلة الى إسماعيلي وشاماخي وأقصو – صور
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