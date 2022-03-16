انخفاض إنتاج خامات ومركزات المعادن النفيسة

باكو، 16 مارس، (أذرتاج)

بلغ إنتاج خامات ومركزات المعادن النفيسة وهي المنتجات الرئيسية لصناعة التعدين 1109.9 كلغ خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية ان هذا الرقم اقل بنسبة 17 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويتبقى 504.5 كلغ من المنتجات النهائية.