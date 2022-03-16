قراداغ لوكباتان يتغلب على توران طاووس 3-0

قراداغ، باكو، 16 مارس، أذرتاج

تغلب قراداغ لوكباتان على توران طاووس ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 105 لدى ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في ضاحية باكو بقيادة الحكم بايراموف أمام 100 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض محمدوف د50 واسماعيلوف د74 وجعفروف د89.

وعاقب الحكم لاعبا من قراداغ لوكباتان ولاعبين من توران طاووس بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و7 دقائق الى الشوط الثاني.