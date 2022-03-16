باكو، 16 مارس، أذرتاج خسر زيرة الرديف أمام صباح الرديف مضيفه بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. ونظمت المباراة رقم 106 لدى ملعب قصبة بناء في ضاحية باكو بقيادة الحكم اسماعيلي أمام 40 مشجعا. وسجل هدفي صاحب الأرض قولييف د87 ورضايف د90+3. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صباح الرديف بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وتصرف غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الثاني و4 دقائق الى الفترة الأولى.

AZERTAG.AZ : زيرة الرديف يخسر أمام صباح الرديف

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