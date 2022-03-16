باكو، 16 مارس، (أذرتاج) من المقرر ان ينقل 16.2 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب "تاناب" بحلول نهاية هذا العام. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة سوكار ان هذه زيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. يذكر أنه تم نقل إجمالي 13.73 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلى تركيا وأوروبا في عام 2021 عبر خط أنابيب "تاناب".

AZERTAG.AZ : نقل 16.2 مليار متر مكعب من الغاز عبر "تاناب" خلال هذا العام

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