بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وصربيا

باكو، 16 مارس، أذرتاج

اجتمعت نائبة رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون العمل والسياسة الاجتماعية رئيسة فريق العمل للعلاقات البرلمانية بين أذربيجان وصربيا ملاحت إبراهيم قيزي 16 مارس بسفير صربيا في باكو دراغان فلاديساوليويج.

قال المجلس الوطني في بيان أن إبراهيم قيزي تناولت علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية المتشكلة بين أذربيجان وصربيا ملقية نظرة على تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوردت إبراهيم قيزي آراءها حول تطوير العلاقات الموجودة بين البلدين في المجال السياسي في سائر المجالات أيضا.

وتحدث السفير الصربي عن علاقات الصداقة الودية التي لقيها في أذربيجان متطرقا الى مرور الخمسة والعشرين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وصربيا. وأشار الى أهمية تكثيف الاتصالات بين البلدين في مختلف المستويات لا سيما في المستوى البرلماني متناولا فرص تطوير علاقات الأعمال المتبادلة.

وجرى في الاجتماع تبادل الآراء حول آفاق التعاون.