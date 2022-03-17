حكمت حاجييف: بعثة ميدانية الى محافظات اغدام وفضولي وجبرائل المحررة من الاحتلال

باكو، 17 مارس (أذرتاج)

أجرينا مناقشات مثمرة مع فريق "إعادة الاعمار وتقييم بناء السلام" المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والبنك العالمي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات كتبها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني ورئيس قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي في حسابه على تويتر.

أضاف مساعد الرئيس ان البعثة الميدانية نظمت الى محافظات اغدام وفضولي وجبرائيل المحررة من الاحتلال. يجب على المجتمع الدولي دعم مساعي اجندة الحكومة الأذربيجانية في إعادة تأهيل وإعمار في فترة ما بعد النزاع.