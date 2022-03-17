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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا

    ١٧.٠٣.٢٠٢٢ [٠٩:٢٨]

    باكو، 17 مارس (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف ونظيره التركي مولود جاوش اوغلو في 16 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا الوضع الحالي في المنطقة والمسائل حول أوكرانيا.

    كذلك شهد اللقاء مناقشة المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا
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    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا