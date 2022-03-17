الرئيس إلهام علييف يصادق على "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٠٧]
باكو، 17 مارس (أذرتاج)
رسم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بالمصادقة على "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي للسكان في أذربيجان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية" الموقعة في مدينتي باكو والرياض في 13 يوليو عام 2021.
وكلف وزارة العمل والضمان الاجتماعي للسكان في أذربيجان بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم هذه بعد دخولها حيز التنفيذ.
وكلف وزارة الخارجية الأذربيجانية بإرسال إخطار الى حكومة المملكة العربية السعودية عن تنفيذ الإجراءات الداخلية الضرورية لدخولها حيز التنفيذ.
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