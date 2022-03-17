باكو، 17 مارس (أذرتاج) رسم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بالمصادقة على "مذكرة تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي بين وزارة الطاقة الاذربيجانية ووزارة الطاقة والثروات الطبيعية التركية" الموقعة في مدينة باكو في 22 ديسمبر عام 2021. وكلف وزارة الطاقة الأذربيجانية بتنفيذ بنود مذكرة تفاهم هذه بعد دخولها حيز التنفيذ. وكلف وزارة الخارجية الأذربيجانية بإرسال إخطار الى حكومة جمهورية تركيا عن تنفيذ الإجراءات الداخلية الضرورية لدخولها حيز التنفيذ.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصادق على "مذكرة تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي بين أذربيجان وتركيا

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