الرئيس إلهام علييف يلتقي المصارعين الاذربيجانيين المشاركين في البطولة الأوروبية للمصارعة في بلغاريا (تم تحديثه)

باكو، 17 مارس (اذرتاج)

استقبل رئيس الجمهورية إلهام علييف في 17 مارس، المصارعين الأذربيجانيين المتنافسين في بطولة المصارعة الأوروبية تحت 23 سنة التي أقيمت في بلوفديف، بلغاريا.

وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة تفصيلية خلال اللقاء.

ذكر رئيس الدولة أن النشيد الوطني لأذربيجان قد عزف سبع مرات في البطولة. وبطبيعة الحال، استقبل الرياضيون والمحترفون وجميع مواطني أذربيجان بفخر كبير هذا الانتصار.

"المصارعة هي إحدى الرياضات الوطنية في أذربيجان. كان لدينا مصارعون أقوياء في كل العصور، سواء خلال الحقبة السوفيتية أو أثناء الاستقلال. لطالما مثل مصارعونا أذربيجان بكرامة في مختلف المسابقات. وأضاف رئيس الدولة "لدينا العديد من الأبطال الأولمبيين والعالميين والأوروبيين".

وهنأ الرئيس إلهام علييف جميع الرياضيين ومدربيهم على مشاركتهم الناجحة في جميع البطولات، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

تميز المنتخب الأذربيجاني في جميع تخصصات المصارعة الثلاثة في البطولات الأوروبية، حيث فاز بميداليتين ذهبيتين و 1 فضية و 2 برونزية على الطراز اليوناني الروماني، وميدالية ذهبية واحدة، و 1 فضية، و 2 برونزية في المصارعة النسائية و4 ذهبية و 3 ميداليات برونزية في المصارعة الحرة. أصبح مصارعونا في المصارعة الحرة أبطالًا لأوروبا في تصنيف الفريق. احتل المصارعون الأذربيجانيون على الطراز اليوناني الروماني المرتبة الثالثة. تم الفوز بما مجموعه 16 ميدالية في البطولة. فازت أذربيجان بسبع ميداليات ذهبية و 2 فضية و 7 برونزيات واحتلت المركز الأول بشكل عام. هذا رقم قياسي في تاريخ المصارعة الأذربيجانية.