أذربيجان: 115 إصابة و6 وفيات من كورونا في 16 مارس

باكو، 17 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 115 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 159 مصاب وتوفي 6 مصابين بالفيروس خلال 16 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و77 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 779 ألف و987 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و633 مريض منهم ويستمر علاج 1457 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5337 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و646 ألف و110 فحص طبي.