أذربيجان: تطعيم 17 ألفا و574 جرعة من لقاح كورونا في 16 مارس

باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 17 ألفا و574 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 16 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 868 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1729 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 14 ألفا و72 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و303 ألف و938 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و316 ألف و267 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و807 ألف و323 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و959 ألف و219 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 221 ألف و129.