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    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ١٧.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٩]

    باكو، 17 مارس، (اذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في البورصات العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 99.80 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1.78 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 96.71 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.67 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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