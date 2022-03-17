بدء انشاء اول مجمع سكني في شوشا

باكو، 17 مارس (أذرتاج)

أعلنت إدارة محمية مدينة شوشا عطاء لإنشاء اول مجمع سكني في شوشا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة ان المجمع السكني المكون من 6 وحدات سيتكون من 24 مبنى ويقام العطاء لإنشاء اول وحدتين سكنيتين. سينشأ المجمع السكني في ارض تبلغ مساحتها 8 هكتارات واقعة قرب مدرسة "ريالني" العالية القديمة في الجزء العلوي للمدينة.

يمكن كل الشركات التي تتمتع بالامكانيات المالية والفنية اللازمة والخبرة المشاركة في العطاء، بناء على التشريعات السارية. يمكن التعرف على اعلان العطاء في بوابة https://etender.gov.az/.