مدينة شوشا مركز ثقافي ومعماري

باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

وقع الرئيس إلهام علييف مرسوما أعلن شوشا العاصمة الثقافية لأذربيجان في 7 مايو 2021.

جاء في المرسوم: "كانت مدينة شوشا تاريخيا واحدة من المراكز المهمة في الحياة التاريخية والثقافية والاجتماعية والسياسية في أذربيجان.

تم اتخاذ قرار بـ"إعلان الجزء التاريخي من مدينة شوشا محمية تاريخية ومعمارية" بمبادرة الزعيم الوطني للشعب الاذربيجاني حيدر علييف في عام 1977".

ونتيجة لهذا القرار، تم اتخاذ خطوات مهمة لحماية المعالم الأثرية وتخليد ذكرى الشخصيات الثقافية والفنية البارزة في شوشا.

شوشا هي معهد موسيقي لما وراء القوقاز.

تم إنشاء أول مكتبة في مدينة شوشا في فبراير من عام 1897.

دمرت القوات المسلحة الأرمينية مكتبة شوشا المركزية التي ضمت أكثر من 200000 نسخة من الكتب في 8 مايو من عام 1992.

ابتداء من عام 1848 تم تقديم عروض مسرحية بين المثقفين في شوشا. كان مسرحان كبيران وسيرك في شوشا خلال عام 1848.

كما تم تصوير الأفلام الشهيرة في شوشا – "كوروغلو" و"قيلان قيزي" و"الحاج قارا" و"تغني شوكت علي أكبروفا" وغيرها.

في كل عام منذ عام 1989 يقام مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي في مضمار شوشا (جيدير دوزو). استمر المهرجان حتى عام 1991 فقط (حتى الاحتلال الأرمني).

في 8 نوفمبر عام 2020 تم تحرير مدينة شوشا من احتلال المخربين الأرمن من قبل الجيش الاذربيجاني البطل وأعلنت عاصمة الثقافة الأذربيجانية بمبادرة من الرئيس المظفر القائد الأعلى للقوات المسلحة الاذربيجانية إلهام علييف والشعب الأذربيجاني.

أعادت مؤسسة حيدر علييف تنظيم مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي وأيام شعر "واقف" في عام 2021.

تم عرض معرضي "قاراباغ لؤلؤة للثقافة الأذربيجانية" و"مرة أخرى في الوطن: لآلئ فن قاراباغ".