حجم التجارة الخارجية لأذربيجان يبلغ 32.1 مليار دولار

باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

بلغ حجم التجارة الخارجية 32.1 مليار دولار بفائض 11.3 مليار دولار خلال عام 2021.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن البنك المركزي انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان لأذربيجان علاقات تجارية مع 189 دولة. 14 في المائة من التجارة الخارجية تقع على عاتق الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وبنسبة 86 في المائة للدول الأجنبية الأخرى.