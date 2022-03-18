أذربيجان: 99 إصابة و8 وفيات من كورونا في 17 مارس

باكو، 18 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 99 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 315 مصاب وتوفي 8 مصابين بالفيروس خلال 17 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و176 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 780 ألف و302 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و641 مريض منهم ويستمر علاج 1233 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 5677 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و651 ألف و787 فحص طبي.