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    لودريان: فرنسا تدعم مساعي تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]

    باكو، 18 مارس (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير الشئون الأوروبية والخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في 17 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، والمسائل المتعلقة بسير تنفيذ البيانين الثلاثيين.

    تطرق الوزيران خلال المحادثة الى المبادئ الأساسية الخمسة المقدمة من قبل أذربيجان.

    أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن دعم فرنسا لمساعي تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

    كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

    كذلك بحث الطرفان في المواضيع المهمة لأجندة العلاقات الثنائية، والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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