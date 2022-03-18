أذربيجان: تطعيم 16 ألفا و552 جرعة من لقاح كورونا في 17 مارس

باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 16 ألفا و552 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 818 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1815 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 13 ألفا و119 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و320 ألف و490 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و317 ألف و85 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و809 ألف و138 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و972 ألف و338 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 221 ألف و929.