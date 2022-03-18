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    سياسة


    باكو تستضيف الجولة الثالثة من الحوار الأمني بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٢]

    باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

    عقدت الجولة الثالثة من الحوار الأمني بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني ورئيس قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي في حسابه على تويتر.

    "أشكر نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا على التبادل المثمر حول القضايا الإقليمية والطاقة والأمن السيبراني والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وغير ذلك".

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف الجولة الثالثة من الحوار الأمني بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي
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