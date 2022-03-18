باكو تستضيف الجولة الثالثة من الحوار الأمني بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي

باكو، 18 مارس، (أذرتاج)

عقدت الجولة الثالثة من الحوار الأمني بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني ورئيس قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي في حسابه على تويتر.

"أشكر نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا على التبادل المثمر حول القضايا الإقليمية والطاقة والأمن السيبراني والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وغير ذلك".