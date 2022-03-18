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    سعر النفط الأذربيجاني يرتفع بأكثر من 7 دولار

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٦]

    ارتفع سعر النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة اذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 112.01 دولار بعد ارتفاعه 7.53 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يرتفع بأكثر من 7 دولار
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