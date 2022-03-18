  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة

    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٥‎]

    باكو، 18 مارس (أذرتاج)

    سينعقد في مدينة شوشا اجتماع بمناسبة مرور 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة في 18 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان مشاركي الاجتماع وصلوا على متن الطارئة الى مطار فضولي الجوي الدولي البوابة الجوية لقره باغ. ثم توجهوا الى شوشا بطريق "ظفر".

    والهدف الرئيسي لاجتماع شوشا هو مناقشة انشاء منبر ملائم لاستعراض الطريق الذي قطعته أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة في اتجاه الأهداف التنموية المستدامة، وكذلك أولويات جديدة لأذربيجان وامكانياتها في فترة ما بعد الجائحة وما بعد النزاع.

    كما يشارك في الاجتماع كبار مسئولين حكوميين والمنسق الأممي المقيم في أذربيجان ورؤساء هيئات المنظمة في البلد.

     

    AZERTAG.AZ :شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الاذربيجاني بمناسبة عيد نيروز
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٣٧]
    جيهون بايراموف: الاحتفال بالذكرى الثلاثين لانضمام أذربيجان الى عضوية منظمة الأمم المتحدة في شوشا له معنى رمزي
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٧]
    حكمت حاجييف: مدينة شوشا في دور مركز دبلوماسي
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]
    انريكي مورا: أذربيجان شريك أهم للاتحاد الأوروبي
    شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة