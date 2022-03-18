شوشا تستضيف اجتماعا بمناسبة 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة

باكو، 18 مارس (أذرتاج)

سينعقد في مدينة شوشا اجتماع بمناسبة مرور 30 عاما على الشراكة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة في 18 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج ان مشاركي الاجتماع وصلوا على متن الطارئة الى مطار فضولي الجوي الدولي البوابة الجوية لقره باغ. ثم توجهوا الى شوشا بطريق "ظفر".

والهدف الرئيسي لاجتماع شوشا هو مناقشة انشاء منبر ملائم لاستعراض الطريق الذي قطعته أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة في اتجاه الأهداف التنموية المستدامة، وكذلك أولويات جديدة لأذربيجان وامكانياتها في فترة ما بعد الجائحة وما بعد النزاع.

كما يشارك في الاجتماع كبار مسئولين حكوميين والمنسق الأممي المقيم في أذربيجان ورؤساء هيئات المنظمة في البلد.